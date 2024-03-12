Возгорание на НПЗ в Кстове после атаки беспилотников ликвидировано Происшествия

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Пожарные ликвидировали возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, которое возникло сегодня утром после атаки беспилотников. Об этом информировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, БПЛА попал в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

На месте ЧП работали специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также пожарной части предприятия.

Кроме того, в тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги.

В 10:57 было ликвидировано открытое горение. В 14:13 потупило сообщение о завершении работ по тушению пожара.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Согласно информации, превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.

Глеб Никитин поблагодарил всех за оперативную и слаженную работу.