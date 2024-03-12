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Общество

Новое граффити на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде появится к концу апреля

12 марта 2024 14:54  [126] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по ремонту подпорной стены Канавинского моста. Как сообщает пресс-служба администрации города, со стены речной переправы снимают старое покрытие с граффити с крокодилом.

По словам мэра Юрия Шалабаева, ремонтные работы не отразятся на движении транспорта. Также глава Нижнего Новгорода предложил горожанам выбрать новое граффити.

По данным городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики, нижегородцы активно откликнулись на предложение и стали присылать готовые эскизы и предлагать идеи. Были, впрочем, и те, кто выступил за сохранность крокодила.

Перед выбором нового граффити будет проведен ремонт подпорной стены моста. Сначала подрядчики снимут старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, затем покроют стенку специальной проникающей гидроизоляцией. Это позволит надолго сохранить аккуратный внешний вид и не допустить возникновения грибка. Планируется, что новое граффити будет нанесено в конце апреля.

Ранее сообщалось, что нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.

Также сообщалось, что концепцию граффити в честь Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России, которое изображено на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона на Стрелке, придумали сами молодые нижегородцы.

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Теги:
граффити Мост Ремонтные работы
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