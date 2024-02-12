Нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, с понедельника, 4 марта, подрядчик приступит к ремонту подпорной стенки. Отмечается, что погода благоприятствует, а движению транспорта процесс никак не помешает, перекрытий и ограничений не будет. Закончены работы должны быть в апреле.

При этом будет стёрто граффити с крокодилом. В связи с этим планируется создать новый мурал. По словам мэра, на этот раз может быть нарисовано что-то другое, но, возможен и вариант изображения по мотивам нынешнего. Чиновник предложил выбрать сюжет совместно с жителями.

"Согласитесь, Канавинский мост без граффити совсем не тот. Кстати, впервые крокодил появился на подпорной стенке 18 лет назад", - уточнил мэр.

Напомним, концепцию граффити в честь Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России, которое изображено на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона на Стрелке, придумали сами молодые нижегородцы. Они присылали свои рисунки, стихи, ассоциации с городом. Потом всё это было обработано в единый образ нейросетью.