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Бизнес

Возле Силикатного озера в Нижнем Новгороде построят очистные сооружения

12 марта 2024 16:44  [101] Бизнес

Очистные сооружения на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера "Силикатное" в Ленинском районе построят в этом году в Нижнем Новгороде. Как сообщает НТА-Приволжье, администрация города уже выбирает подрядчика для строительства.

Локальные очистные сооружений (ЛОС) предусмотрены накопительного типа, с аккумулирующей ёмкостью. Кроме того, подрядчик должен будет установить на площадке ограждение, благоустроить территорию, организовать освещение и проложить тротуары.

По графику все работы должны быть закончены к середине августа.

Максимальная цена контракта на проведение работ составляет около 20,4 млн рублей. Однако сообщается, что по итогам рассмотрения заявок, стоимость может быть снижена.

Напомним, территория у Силикатного озера в Нижнем Новгороде была благоустроена в 2021 году благодаря национальному проекту "Жильё и городская среда". На озере обустроили пляж, высадили деревья и кустарники, разбили газон. Были установлены новые скамейки, качели, урны, туалеты и мусорные контейнеры и т.д.

Ранее сообщалось, что жители Ленинского района вновь жалуются на размыв склона около Силикатного озера.

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Теги:
Ленинский район Ливневки Строительство
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