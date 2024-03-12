Нижегородский производитель изделий из пластика стал участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "ТПК Фолипласт" стало 257 участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие специализируется на изготовлении опытных образцов, малых и средних серий изделий из пластика, крупногабаритном литье, а также на оснащении различным оборудованием производств.

Внедрять бережливые технологии в компании в течение полугода будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

По словам министра министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на сегодняшний день уже 13 компаний региона, которые выпускают изделия из пластика, используют инструменты нацпроекта "Производительность труда".

"Несколько предприятий отрасли уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали отличные результаты. К примеру, на пилотном потоке АО "Сосновскагропромтехника" удалось увеличить выработку на 30 процентов", – рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК выберут пилотный участок, работа на котором в течение полугода будет детально проанализирована и скорректирована с применением инструментов бережливых технологий. Это позволит повысить производительность. Кроме того, эксперты РЦК проведут обучение сотрудников, чтобы впоследствии предприятие могло самостоятельно внедрять производственную систему на всех участках.

Получить консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре ”Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что к нацпроекту "Производительность труда" присоединилось Дзержинское ООО "Окапол".

Также сообщалось, что ООО “Швейное предприятие “Спецпошив” из Балахны стало 255-м участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области.