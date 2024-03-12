Глеб Никитин: "За шесть лет нам действительно удалось совершить настоящий прорыв" Экономика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о социально-экономическом развитии региона, подвел итоги работы правительства за 2023 год и обозначил планы развития.

Участниками мероприятия на Нижегородской ярмарки стали представители органов власти, общественных организаций, представители различных отраслей экономики, образовательных, научных и медицинских учреждений, волонтеры, участники СВО.

"Сегодня мы можем наметить наши дальнейшие действия с учетом вектора развития страны, который был обозначен президентом России в послании Федеральному Собранию", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор сообщил, что за последние годы Нижний Новгород и другие города региона удостаивались различных титулов и званий. Регион занимает высокие места в различных рейтингах.

"За шесть лет нам действительно удалось совершить настоящий прорыв, которого, кроме нас с вами, никто не ожидал. Нам удалось привлечь к себе внимание федерального центра. Мы экспериментировали, пробовали, иногда ошибались, но никогда не боялись браться за любую возможность сделать Нижегородскую область лучше, краше, привлекательнее. Нам надо делать больше, лучше, и у нас для этого все есть. Важно только правильно соблюсти баланс, синхронизировать ресурсы", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что сегодня регион является участником всех возможных федеральных программ и инструментов развития территорий.

"Многие из них даже разрабатывались с нашим пилотным участием. В них мы стали лидерами и по объемам финансирования. В результате создаем крупнейшие среди нестоличных регионов инфраструктурные проекты. Все это становится возможным только при поддержке президента страны", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что регион реализовал целый ряд крупных проектов в сфере экологии, культуры, транспорта. Проводится масштабная работа по преобразованию городской среды как в Нижнем Новгороде, так и в округах региона - в Арзамасе, Дзержинске, Большом Болдине, Городце и на многих других территориях.

"Главное, разумеется, как я уже говорил, - не цифры, рейтинги, звания и титулы. И даже не масштабы преобразований. Главное – это комфорт жизни, а точнее, всеобщее коллективное ощущение этого комфорта, а в лучшем случае - счастья, которое комбинирует в себе чувства гордости, воодушевления, безопасности, понимания стабильности и веры в качественное будущее. И значит, искреннее желание жить в регионе, созидать и создавать здесь свою семью – это те главные индикаторы и реальная оценка наших совместных усилий, на которые мы должны ориентироваться и к обеспечению которых должны стремиться. Вот что по-настоящему ценно", - добавил Глеб Никитин.