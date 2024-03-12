Сергей Кабайло: "Для ребят на передовой визиты агитбригад очень важны" Общество

Фото: Нижегородское отделение СТД РФ

Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло рассказал о работе агитбригад в зоне специальной военной операции.

По его словам, для военнослужащих-участников СВО это очень важно.

"Год назад я в составе гуманитарного конвоя Дома народного единства поехал туда за ленточку, в зону СВО. И не в качестве актера, не в качестве театрального деятеля, а как волонтер. Вот, и разговаривая с ребятами, с нашими бойцами, я вдруг понял, как им важно это общение, наши приезды, для них это настолько дорого", - поделился артист.

Он добавил, что сегодняшняя ситуация с выездами актеров на передовую во многом уникальна.

"Если говорить о репертуарах театра, безусловно, сегодняшняя ситуация, которую мы переживаем, она войдет и в нашу историю, и в нашу историческую память нашу, нашу национальную. Наш проект "Актеры Нижнего Донбасса" востребован", - отметил Сергей Кабайло.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин в ходе отчета о работе регионального правительства за 2023 год выразил благодарность участникам специальной военной операции.