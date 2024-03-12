Глеб Никитин: "Особое внимание будем уделять защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий"

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Нижегородская область будет уделять особое внимание защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего отчета на Нижегородской ярмарке 12 марта.
"Особое внимание мы будем уделять и должны уделять защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий. Это особенно актуально после сегодняшней атаки БПЛА в Кстове. К счастью, удалось обойтись без жертв, но, безусловно, часть оборудования требует восстановления, и для этого понадобится время. Специалисты уже занимаются устранением ущерба", - сказал Глеб Никитин
Он подчеркнул, что обеспечение безопасности – одно из важнейших направлений работы органов власти.
"Мы совместно с Минобороны делаем акцент на защите критически важных объектов, чтобы полностью исключить подобные инциденты в будущем. Хочу обратиться и ко всем руководителям предприятий – это наше общее дело, мы все должны на нем сконцентрироваться", - подчеркнул Глеб Никитин.
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