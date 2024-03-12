Ретропоезд отвезёт нижегородцев в Арзамас на Масленичные гуляния 17 марта

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Жители Нижнего Новгорода смогут отправиться в Арзамас на ретропоезде на паровой тяге. Состав отправится с Московского вокзала в 10:46 и прибудет на ст. Арзамас-2 в 13:01. В обратном направлении поезд отправится со ст. Арзамас-1 в 17:30 и прибудет в Нижний Новгород в 19:50.
Напомним, в состав туристического поезда входят новые современные вагоны.
Кроме праздничных мероприятий, туристы могут посетить такие уникальные местные достопримечательности: дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Напомним, состав во главе с паровозом П-36 на маршруте Нижний Новгород - Арзамас был запущен 26 августа 2023 года. Он курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. В 2023 году он перевёз 7 тысяч пассажиров.
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