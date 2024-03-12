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Общество

Ретропоезд отвезёт нижегородцев в Арзамас на Масленичные гуляния 17 марта

13 марта 2024 10:13  [69] Общество
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17 марта на Соборной площади в Арзамасе будет организован масштабный праздник в честь проводов зимы. Развлекательная программа для местных жителей и гостей города на данной локации начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Также масленичные гуляния мероприятия также состоятся в парке культуры и отдыха им. Гайдара, площади 1 Мая, детском городе на ул. Мира.

Жители Нижнего Новгорода смогут отправиться в Арзамас на ретропоезде на паровой тяге. Состав отправится с Московского вокзала в 10:46 и прибудет на ст. Арзамас-2 в 13:01. В обратном направлении поезд отправится со ст. Арзамас-1 в 17:30 и прибудет в Нижний Новгород в 19:50.

Напомним, в состав туристического поезда входят новые современные вагоны.

Кроме праздничных мероприятий, туристы могут посетить такие уникальные местные достопримечательности: дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Напомним, состав во главе с паровозом П-36 на маршруте Нижний Новгород - Арзамас был запущен 26 августа 2023 года. Он курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. В 2023 году он перевёз 7 тысяч пассажиров. 

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Теги:
Арзамас ГЖД Масленица
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