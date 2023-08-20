Паровозный рейс выходного дня запущен в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем telegram-канале.

"Ретропоезд на паровой тяге сегодня отправился в первый рейс из Нижнего в Арзамас!", - добавил Глеб Никитин.

Пассажирский ретропоезд П-36 будет будет курсировать по маршруту Нижний Новгород - Арзамас по пятницам, субботам и воскресеньям. Как отметил губернатор, такие же локомотивы в 50-е годы XX века вели "Красную стрелу" между Москвой и Ленинградом.

Отмечается, что расписание движения паровоза было составлено таким образом, чтобы гостям города было удобно пересаживаться с московской "Ласточки".

По словам Глеба Никитина, проект запуска ретропоезда по выходным дням - лишь один из совместных проектов области совместно с Горьковской железной дорогой. Так, был запущен дополнительный поезд на Ярославский вокзал столицы страны и планируется запуск новой электрички.

Также губернатор отметил, что пять новых электропоездов в скором времени поступят в Нижегородскую область.

"И самое главное - курсировать они будут в разных направлениях исключительно по территории нашего региона!", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, о планах запустить паровоз Нижний Новгород - Арзамас по выходным дням сообщалось ранее.

Также напомним, что туристический паровоз Нижний Новгород – Арзамас был запущен в мае 2023 года.