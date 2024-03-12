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Светлана Белозёрова: Есть стопроцентная уверенность, что в ближайшие годы вся НОДКБ будет отремонтирована

13 марта 2024 11:25  [72] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Глеб Никитин 12 марта выступил с отчётом об итогах работы правительства региона за 2023 год на Нижегородской ярмарке. Он представил в том числе текущие результаты и перспективы развития системы здравоохранения региона.

Главврач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозёрова напомнила, что при поддержке главы региона был отремонтирован и вновь открыт Консультативно-диагностический центр НОДКБ.

"Пять этажей, почти 6 тысяч квадратных метров. По впечатлениям наших посетителей, наших коллег - это суперпомещение, которого мы ждали 30 лет", - отметила руководитель медучреждения.

Напомним, что с инициативой модернизации Нижегородской областной детской клинической больницы выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Из федерального бюджета было выделено около 3 млрд рублей, также значительное финансирование предоставила область.

Масштабная программа модернизации детской областной больницы предусматривает обновление восьми лечебных корпусов и ещё нескольких зданий.

"Часть уже отремонтирована, часть ещё к концу года будет ремонтироваться, половина стационара, половина всех помещений. И у нас есть стопроцентная уверенность в том, что в ближайшие годы вся больница будет отремонтирована", - рассказала Светлана Белозёрова.

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Теги:
больницы Глеб Никитин Здравоохранение
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