Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2024 10:29  [9] Аэропорт Нижнего Новгорода разместил в терминале "библиотеку"
13 марта 2024 10:21  [42] Глеб Никитин представил концепцию единой модели помощи детям
13 марта 2024 10:13  [39] Ретропоезд отвезёт нижегородцев в Арзамас на Масленичные гуляния 17 марта
13 марта 2024 09:46  [93] Глеб Никитин рассказал о развитии и перспективах здравоохранения в регионе
13 марта 2024 09:35  [87] Глеб Никитин: "За 6 лет построили и отремонтировали свыше 800 школ и детских садов"
13 марта 2024 09:08  [110] Свет и отопление частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 13 марта
12 марта 2024 19:36  [330] Движение трамваев в Сормове возобновится с 13 марта
12 марта 2024 19:14  [295] Евгений Семенов: "Глеб Никитин формирует долгосрочные планы развития региона"
12 марта 2024 19:02  [272] Объем материальной поддержки медиков в Нижегородской области увеличился десятикратно за последние шесть лет
12 марта 2024 18:58  [301] Глеб Никитин: "Особое внимание будем уделять защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий"
Общество

Глеб Никитин рассказал о развитии и перспективах здравоохранения в регионе

13 марта 2024 09:46  [93] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил текущие результаты и перспективы развития системы здравоохранения региона. В ходе выступления на Нижегородской ярмарке 12 марта он обозначил, что на сегодняшний день в регионе смертность от всех причин достигла самых низких значений за последние 30 лет.

"Регион возвращается к допандемийным значениям смертности от болезней системы кровообращения. Показатель одногодичной летальности от онкологических заболеваний также снизился до исторического минимума. У нас есть все основания рассчитывать на продолжение тенденции, в том числе за счет активного участия в новом национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь", о запуске которого президент сказал в послании Федеральному Собранию", – заявил Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что в 2023 году младенческая смертность достигла исторического минимума за последние 23 года. По словам главы региона, успешное сохранение жизней и здоровья нижегородцев во многом зависит от качественного обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Сегодня эта работа ведется, в первую очередь, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"В течение 2023 года в Нижегородской области введен уже десятый центр амбулаторной онкологической помощи. Проведено свыше 100 тысяч медицинских консультаций в "Поездах здоровья". Видим двукратный рост числа нижегородцев, прошедших раннюю диагностику: за год диспансеризацию и профилактические осмотры прошел каждый четвертый житель региона", – рассказал Глеб Никитин.

По итогам прошлого года для медучреждений закупили около 400 единиц нового оборудования. Кроме того, региональный парк автомобилей скорой медицинской помощи пополнили около 100 новых машин.

"Мы делаем большой шаг вперед по сохранению здоровья наших детей. На базе областной детской больницы будет развиваться онкологическое направление и создаваться условия для расширения возможностей проведения операций по пересадке костного мозга. Делается акцент на разработке и внедрении комплексных проектов, которые учитывают не только медицинские, но также эмоциональные и психологические аспекты заботы о здоровье. Поэтому здесь будет создан целый "Квартал здоровья": появятся новые исследовательские лаборатории, образовательное пространство для медиков, комфортная территория и пансионат. Обязательно организуем возможность для пребывания в больнице родителей с детьми – подчеркну, инфраструктура должна быть удобной, семейной", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор также заявил о масштабных планах по развитию Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

"В проработке – проект "Город здоровья". Он позволит объединить возможности больницы и областного онкодиспансера. Здесь появятся новые корпуса – хирургический и консультативно-диагностический центр. Этот проект также подразумевает создание комфортных зон пребывания пациентов", – сообщил он.

В числе новых инициатив – запуск акушерского "Поезда здоровья". Специалисты мобильно-диагностического комплекса будут выезжать в отдаленные муниципалитеты региона для того, чтобы осуществлять консультирование беременных женщин высокого и среднего риска.

"По поручению президента в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. И кому как не нам важно стать одним из флагманов разработки таких технологий. Активно работаем над развитием необходимой инновационной инфраструктуры: у нас появится Центр искусственного интеллекта в сфере медицины на базе Университета Лобачевского и медицинский кластер на площадке ИНТЦ "Квантовая долина", – резюмировал глава региона.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph