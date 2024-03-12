Глеб Никитин рассказал о развитии и перспективах здравоохранения в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил текущие результаты и перспективы развития системы здравоохранения региона. В ходе выступления на Нижегородской ярмарке 12 марта он обозначил, что на сегодняшний день в регионе смертность от всех причин достигла самых низких значений за последние 30 лет.

"Регион возвращается к допандемийным значениям смертности от болезней системы кровообращения. Показатель одногодичной летальности от онкологических заболеваний также снизился до исторического минимума. У нас есть все основания рассчитывать на продолжение тенденции, в том числе за счет активного участия в новом национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь", о запуске которого президент сказал в послании Федеральному Собранию", – заявил Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что в 2023 году младенческая смертность достигла исторического минимума за последние 23 года. По словам главы региона, успешное сохранение жизней и здоровья нижегородцев во многом зависит от качественного обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Сегодня эта работа ведется, в первую очередь, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

"В течение 2023 года в Нижегородской области введен уже десятый центр амбулаторной онкологической помощи. Проведено свыше 100 тысяч медицинских консультаций в "Поездах здоровья". Видим двукратный рост числа нижегородцев, прошедших раннюю диагностику: за год диспансеризацию и профилактические осмотры прошел каждый четвертый житель региона", – рассказал Глеб Никитин.

По итогам прошлого года для медучреждений закупили около 400 единиц нового оборудования. Кроме того, региональный парк автомобилей скорой медицинской помощи пополнили около 100 новых машин.

"Мы делаем большой шаг вперед по сохранению здоровья наших детей. На базе областной детской больницы будет развиваться онкологическое направление и создаваться условия для расширения возможностей проведения операций по пересадке костного мозга. Делается акцент на разработке и внедрении комплексных проектов, которые учитывают не только медицинские, но также эмоциональные и психологические аспекты заботы о здоровье. Поэтому здесь будет создан целый "Квартал здоровья": появятся новые исследовательские лаборатории, образовательное пространство для медиков, комфортная территория и пансионат. Обязательно организуем возможность для пребывания в больнице родителей с детьми – подчеркну, инфраструктура должна быть удобной, семейной", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор также заявил о масштабных планах по развитию Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

"В проработке – проект "Город здоровья". Он позволит объединить возможности больницы и областного онкодиспансера. Здесь появятся новые корпуса – хирургический и консультативно-диагностический центр. Этот проект также подразумевает создание комфортных зон пребывания пациентов", – сообщил он.

В числе новых инициатив – запуск акушерского "Поезда здоровья". Специалисты мобильно-диагностического комплекса будут выезжать в отдаленные муниципалитеты региона для того, чтобы осуществлять консультирование беременных женщин высокого и среднего риска.

"По поручению президента в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. И кому как не нам важно стать одним из флагманов разработки таких технологий. Активно работаем над развитием необходимой инновационной инфраструктуры: у нас появится Центр искусственного интеллекта в сфере медицины на базе Университета Лобачевского и медицинский кластер на площадке ИНТЦ "Квантовая долина", – резюмировал глава региона.