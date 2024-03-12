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Общество

Лауреатов именной стипендии главы города 2024 года определили в Нижнем Новгороде

13 марта 2024 12:18  [123] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лауреаты именной стипендии главы города 2024 года определены в Нижнем Новгороде. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам главы города, стипендиатами стали студенты вузов, колледжей и общественных объединений. Это активные участники молодёжных движений, победители конкурсов, фестивалей и выставок разного уровня, а также те, кто преуспевает в науке, спорте и творчестве.

Сбор заявок проходил в январе-феврале. Всего этом году на именную стипендию главы города претендовал 141 студент.

Напомним, размер этой ежемесячной выплаты составляет 10 тысяч рублей. По решению Юрия Шалабаева, второй год подряд стипендии будут получать 40 человек.

Кроме того, в этом году было принято решение присудить 120 студентам городские именные стипендии имени Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Также городские стипендии для социально незащищенной категории студентов получили 26 человек.

Список всех лауреатов именной стипендии главы Нижнего Новгорода в 2024 году можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
Стипендия Юрий Шалабаев
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