Около 37 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 37 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области в прошлом году, что на 60% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова в ходе онлайн-конференции ДОМ.РФ по развитию жилищного строительства в ПФО 13 марта.

В целом во всех регионах ПФО было выдано в 2023 году 459 тысяч ипотечных кредитов на 1,5 трлн рублей ( +54% к уровню 2022 года).

Мария Жолобова отметила, что регионами - лидерами по выдаче ипотеки стали Республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Самарская область.

"В регионах округа среди новостроек преобладают дома повышенной этажности, то есть высотой более 17 этажей. На них приходится около 40% всех строящихся в округе многоквартирных домов. При этом в целом по России доля таких домов ниже – 35%", - сообщила Жолобова.

Руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ добавила, что основной объем строящегося жилья в регионах ПФО относится к комфорт-классу (60%), порядка 28% - к типовому и 10% - к бизнес-классу. Причем в портфеле строительства многоквартирных домов около 83% приходится на 1,2-х комнатные квартиры.

Напомним, объем ввода жилья вырос в Нижегородской области на 9% в 2023 году.