Юрий Шалабаев "Традиционного месячника по благоустройству ждать не будем" Общество

Фото: фото : пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 1,9 млн кубометров снега вывезли в Нижнем Новгороде за прошедшую зиму. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ссылаясь на метеорологов, мэр отметил, что в Нижнем Новгороде ожидается устойчивая плюсовая погода. В этой связи дорожные и коммунальные службы получили распоряжение следить за территориями возможных подтоплений, оперативно привлекать к работе спецтехнику, убирать мусор, вскрывшийся после вывоза и таяния снега.

В настоящий момент по всему городу, бригады коммунальщиков расчищают дождеприемные колодцы и лотки от наледи, вывозят снежные валы с обочин дорог, занимаются очисткой крыш. Кроме того, дорожники убирают мусор, скопившийся за зиму, и приступают к очистке прибордюрных полос.

Как отметил Юрий Шалабаев, традиционного месячника по благоустройству не стоит ждать, поскольку процесс по уборке города уже запущен.

Весной нижегородцы всё чаще выходят на прогулки и выбирают для этих целей городские общественные пространства, которые были благоустроены по программе “Формирование комфортной городской среды” (ФКГС) президентского нацпроекта “Жилье и городская среда”. Поэтому перед каждым районом стоит задача организовать работу по предотвращению образования наледи и отводу талых вод.

В Нижегородском районе все коммунальные и дорожные службы работают в плановом порядке. Снег вывозится с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, заездных карманов и прибордюрных полос.

Кроме того, в преддверии масленичных гуляний активно идет расчистка общественных пространств, работы ведутся в скверах 1905 года, Нестерова, Большие овраги, Ковалихинский, переулке Крутом и других пространствах, благоустроенных по ФКГС и не только.

В Московском районе продолжается очистка территории от снега и вытаявшего из-под него мусора. Ведется чистка тротуаров и аварийный ямочный ремонт. В надлежащий вид приводятся остановочные павильоны, игровые и спортивные элементы, малые архитектурные формы на общественных пространствах.

В сквере по улице Куйбышева, 1,3,5 были отремонтированы детские качели. Также дорожники также очищают прибордюрные полосы на Сормовском и Московском шоссе, дублере Сормовского шоссе, Бурнаковском проезде, а также чистят прибордюрные полосы и колесоотбойный брус на проспекте Героев.

В Автозаводском районе продолжается вывоз снега, в том числе с улиц Раевского, Лоскутова, Рельсовой. Расчищаются дождеприемные колодцы, собирается мусор с газонов, продолжаются работы по расчистке остановочных площадок, тротуаров, опор освещения от объявлений. На общественных пространствах, благоустроенных по программе ФКГС идут ежедневные работы по уборке тротуаров, детских и спортивных площадок от снега и мусора. В скверах на Южном шоссе и за Дворцом культуры ГАЗ были отремонтированы лавочки и скамейки, а в скверах на улице Героя Прыгунова и на территории Культбазы заменил подвесы качелей.

В Сормовском районе продолжается уборка на территориях, благоустроенных по программе ФКГС . Здесь расчищают от снега скамейки, пешеходные дорожки, детские площадки и собирают вытаявший мусор. Кроме того, продолжается вывоз снега.

В Советском районе ведется активная работа по приведению в порядок после зимы дворов и улиц. На аллее Памяти и Славы им. Рокоссовского и в сквере у гимназии №53 приступили к ворошению снега что бы ускорить его таяние. Особое внимание уделяется состоянию ливневой канализации. В ближайшее время дорожники приступят к очистке прибордюрных полос.

В Приокском районе подрядные организации ворошат снег, очищают территории от бытового мусора после зимы. По мере необходимости бригады встают на очистку прибордюрных полос на автомобильных дорогах.

В Ленинском районе подрядные организации приступили к уборке мусора с газонов. От снега и наледи очистили пешеходные дорожки на общественных пространствах. Идут работы по ворошению снега и расчистке прибордюрной полосы на проспекте Ленина, улицах Новикова-Прибоя и Июльских Дней.

В Канавинском районе дорожные службы очищают прибордюрные полосы, тротуары, остановочные площадки и подбирают мусор. Кроме того, идет очистка дождеприемных колодцев и водопропускных труб, а на улицах Тонкинской и Кузбасской ведется откачка воды. На объектах ФКГС подрядные организации осуществляют ворошение и вывоз снега, очищают лавочки и урны, проводят необходимые ремонтные работы малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед паводком очистили Треть дождеприемных колодцев.