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Культура и отдых

Литературный ретропоезд запустят из Нижнего Новгорода в Арзамаса в конце марта

14 марта 2024 12:06  [82] Культура и отдых

Фото: Теlegram-канал ГЖД

Горьковская железная дорога совместно с АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" запустит тематический ретропоезд "По следам писателей" из Нижнего Новгорода в Арзамас во время весенних школьных каникул с 21 по 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Из Нижнего Новгорода состав будет отправляться с понедельника по четверг в 9:30, обратно в столицу Приволжья он прибудет в 19:00. С пятницы по воскресенье отправление поезда - в 10:45 с прибытием в Нижний Новгород в 19:50.

"Арзамасское направление очень популярно у жителей и гостей Нижегородской области. С момента запуска туристического ретропоезда по этому направлению его пассажирами стали уже почти 12 тысяч человек", - отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, туристы во время поездки смогут посетить дома-музеи А.М. Горького и А.П. Гайдара. Помимо этого, для них подготовлена уникальная иммерсивная программа с театральными зарисовками, квест по старинным пешеходным улицам города и чаепитие с традиционными арзамасскими пирогами.

Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
Арзамас Экскурсия
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