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Около 200 иностранных студентов узнали о традициях Масленицы в Нижнем Новгороде

14 марта 2024 14:13  [100] Общество

Фото: департамент социальных коммуникаций и молодежной политики

Почти 200 студентов из разных стран мира познакомились с русской Масленицей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики.

Интерактивная программа “Масленица – русские традиции” проводится во второй раз и прошла в рамках Межнационального молодежного клуба, задача которого, в том числе, помогать в организации мероприятий для представителей различных национальностей.

Знакомство иностранных студентов с русской культурой и традициями прошло с помощью интеллектуального квиза. Интерактивная программа также сопровождалась песнями, танцами, играми и мастер-классами по приготовлению блинов.

Иностранные гости остались в восторге от добрых русских традиций. Участники квиза отметили, что мероприятие объединило разные народы.

Так, представительница нижегородского корейского клуба Анастасия Угай отметила знакомство с другим студентами, а члену клуба автономии татар Нижегородской области Альфие Кабаевой понравился конкурс по угадыванию песен.

По итогам масленичного квиза 1 место заняла команда “Минин блин” из НГПУ им. К. Минина, 2 место досталось команде “Лучше всех” из НГТУ им. Р.Е. Алексеева, а 3 место заняла команда Городского студенческого совета.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев поддержал идею создания Межнационального молодежного клуба при Межконфессиональном консультативном совете. На сегодняшний день в него входят 120 человек.

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Теги:
Масленица Молодежь Традиции
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