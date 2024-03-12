Россия попала в топ-10 стран по внедрению искусственного интеллекта Общество

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На форуме-выставке "Россия" в Москве 13 марта представили региональные проекты с использованием искусственного интеллекта. Посетители узнали о новых технологиях, которые входят в нашу жизнь уже сегодня.

Так, нижегородские разработчики представили программно-аппаратный комплекс мониторинга сердца человека. Это компактный кардиограф, который с помощью датчиков и телефона помогает сделать электрокардиограмму. Искусственный интеллект считывает и расшифровывает данные, предоставляя их врачу и самому пользователю.

Смоленская область представил библиотечного робота "Смолёша", который способен общаться с посетителями, проводить краеведческие квесты и рассказывать малоизвестные факты о регионе; а в Архангельской области с помощью нейросетей оживили голос знаменитого поморского сказочника Бориса Шергина.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе Дня ИИ заявил, что Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные сферы экономики и по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров.

"Общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%", — приводит слова министра телеканал "360".

Он указал, что нужно стимулировать компании, которые ещё не внедрили ИИ в свои рабочие процессы.

Ранее сообщалось, что нижегородские учёные увеличили мощность искусственного интеллекта с помощью цифровых астроцитов.

Напомним также, что реестр решений с использованием искусственного интеллекта в строительстве создадут в России.