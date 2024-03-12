Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 марта 2024 18:13  [61] Нижегородcкие организации представили передовые разработки в сфере IТ на выставке "Россия"
14 марта 2024 17:45  [92] Выставка-форум "Нижний Новгород - центр Великого чайного пути" открылась в Москве  
14 марта 2024 14:52  [186] Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии "Всё ОК" состоится 20 марта на Wink.ru
14 марта 2024 12:06  [212] Литературный ретропоезд запустят из Нижнего Новгорода до Арзамаса в конце марта
14 марта 2024 11:38  [203] Центр культурного развития и детсад построили в Арзамасе
13 марта 2024 16:13  [328] Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдёт в Нижнем Новгороде
13 марта 2024 15:03  [292] Детскую школу искусств в Первомайске оснастили благодаря нацпроекту "Культура"
12 марта 2024 12:08  [402] Благотворительный рок-концерт в поддержку участников СВО прошел в Нижнем Новгороде
12 марта 2024 12:00  [420] Проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде подготовят до конца года
12 марта 2024 11:45  [538] Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Культура и отдых

Нижегородcкие организации представили передовые разработки в сфере IТ на выставке "Россия"

14 марта 2024 18:13  [61] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские организации представили передовые разработки в сфере информационных технологий на стенде региона на выставке "Россия" на ВДНХ в День искусственного интеллекта 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Центральным элементом экспозиции Нижегородской области стала презентация исследовательского центра "Доверенный искусственный интеллект для здравоохранения".

Центр был открыт в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в начале 2024 года, и в дальнейшем он войдет в экосистему IТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК", строящегося по нацпроекту "Наука и университеты".

"Нижегородская область всегда была лидером в развитии IТ-отрасли России, одним из ведущих цифровых регионов. Юрий Неймарк открыл здесь первый в СССР факультет вычислительной математики. Сейчас регион владеет обширным опытом разработки и внедрения ИИ-решений – около 30 нижегородских IТ-компаний ведут свою деятельность в этой сфере. Открытый в ННГУ центр позволит приумножать компетенции региона в этой области",- отметил замгубернатора Егор Поляков.

Так, на стенде региона была представлена разработка "Кардиомаяк" Института информационных технологий, математики и механики ННГУ. Она автоматически диагностирует нарушения сердечно-сосудистой системы в режиме реального времени без участия врача, выявляет различные патологии сердца, аритмии. Точность диагностики доходит до 95 %.

Весь день на нижегородском стенде работал цифровой аватар Александра Пушкина от IТ-компании региона Neuro.net и "Горький Тех", который приглашал посетителей выставки в Нижегородскую область и Большое Болдино, читал стихотворения поэта от его лица и позволял пообщаться с писателем на общие темы, а также узнать его биографию.

Напомним, Глеб Никитин презентовал стенд IТ-кампуса "НЕЙМАРК" на ВФМ в Сочи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT IT-кампус "Неймарк"
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2022 16:16  [4350] IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph