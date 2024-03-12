Нижегородcкие организации представили передовые разработки в сфере IТ на выставке "Россия" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские организации представили передовые разработки в сфере информационных технологий на стенде региона на выставке "Россия" на ВДНХ в День искусственного интеллекта 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Центральным элементом экспозиции Нижегородской области стала презентация исследовательского центра "Доверенный искусственный интеллект для здравоохранения".

Центр был открыт в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в начале 2024 года, и в дальнейшем он войдет в экосистему IТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК", строящегося по нацпроекту "Наука и университеты".

"Нижегородская область всегда была лидером в развитии IТ-отрасли России, одним из ведущих цифровых регионов. Юрий Неймарк открыл здесь первый в СССР факультет вычислительной математики. Сейчас регион владеет обширным опытом разработки и внедрения ИИ-решений – около 30 нижегородских IТ-компаний ведут свою деятельность в этой сфере. Открытый в ННГУ центр позволит приумножать компетенции региона в этой области",- отметил замгубернатора Егор Поляков.

Так, на стенде региона была представлена разработка "Кардиомаяк" Института информационных технологий, математики и механики ННГУ. Она автоматически диагностирует нарушения сердечно-сосудистой системы в режиме реального времени без участия врача, выявляет различные патологии сердца, аритмии. Точность диагностики доходит до 95 %.

Весь день на нижегородском стенде работал цифровой аватар Александра Пушкина от IТ-компании региона Neuro.net и "Горький Тех", который приглашал посетителей выставки в Нижегородскую область и Большое Болдино, читал стихотворения поэта от его лица и позволял пообщаться с писателем на общие темы, а также узнать его биографию.

Напомним, Глеб Никитин презентовал стенд IТ-кампуса "НЕЙМАРК" на ВФМ в Сочи.