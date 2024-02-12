Глеб Никитин презентовал стенд ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" на ВФМ в Сочи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи открылся стенд нижегородского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК". Он выполнен в виде большого открытого чемодана, который олицетворяет "багаж знаний". Здесь участники фестиваля могут ознакомиться с проектом создания кампуса, узнать об инфраструктурных возможностях и образовательных мероприятиях, а также о научно-техническом потенциале региона, в том числе будущем Квартале высоких технологий "1221".

На специальных 3D-экранах демонстрируются все модели кампуса, размещена информация о проектах экосистемы, а с гостями стенда общаются "цифровые двойники" - участники проекта "НЕЙМАРК".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично презентовал стенд заместителям министра высшего образования и науки РФ Андрею Омельчуку и Айрату Гатиятову.

Андрей Омельчук отметил, что к 2030 году в России будет построена сеть из 25 современных кампусов, а по поручению президента Владимира Путина к 2036 году таких кампусов станет 40.

"Новые кампусы - это не только история про современную инфраструктуру, это, прежде всего, формирование новой системы образования. Это значит – объединить и усилить те успехи, которые уже накоплены в нашей стране. Хороший пример консолидации вузов - Нижегородская область, где под единым брендом ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" формируется целая экосистема проектов, и вузы региона, а также технологические партнеры полностью включены в этот процесс", - прокомментировал представитель Минобрнауки.

Глеб Никитин, напомнил, что Нижегородская область стала одним из восьми пилотных регионов, где будет построен один из самых больших по величине кампусов в России.

"Мы не только создаем инновационные пространства для комфортного пребывания и обучения студентов вузов-участников проекта. Мы делаем ставку на научно-образовательную часть в целом. При этом ставим перед собой задачу не только насыщения рынка новыми кадрами. Для нас одна из главных целей создания ИТ-кампуса —формирование принципиально новой системы ИТ-образования", - подчеркнул губернатор.

Стенд нижегородского ИТ-кампуса за дни работы посетили уже более 10 тысяч человек, которые интересовались условиями поступления, образовательными направлениями, инфраструктурой.

Директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников рассказал, что особую заинтересованность проектом проявили делегаты из Испании и Перу, которые решительно настроены поступать в "НЕЙМАРК".

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Инвестиции в создание ИТ-кампуса оцениваются в 41 млрд рублей, из них 19,3 млрд рублей — средства федерального гранта.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года стартовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трёх общежитиях.

После окончания всех работ в регионе появятся места для проживания около 5,6 тысячи обучающихся цифровым профессиям. Образовательные площади будут рассчитаны на 8 тысяч студентов.