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Общество

Онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области

11 марта 2024 18:58  [107] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

С 15 по 17 марта, в дни голосования на выборах президента РФ, в Нижегородской области традиционно будет работать онлайн-проект "НаблюдательНО" ("Наблюдатель Нижегородской области"), который позволяет в режиме реального времени координировать работу общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Проект "НаблюдательНО" появился в Общественной палате Нижегородской области в 2022 году. Основу проекта составляет многочасовая онлайн-трансляция, которая ведется на базе аккаунта Общественной палаты в социальной сети "ВКонтакте". Участниками трансляции являются общественные наблюдатели, которые в прямом эфире рассказывают, как идет голосование, а также гости студии – лидеры общественного мнения, политики, электоральные эксперты и т.д. Зрителями онлайн-трансляции в дни голосования становятся десятки тысяч нижегородцев.

Проект "НаблюдательНО" привлек к себе внимание общественников из других регионов России. Российская ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) признала нижегородский опыт удачным, отвечающим задачам повышения информационной открытости выборов и рекомендовала его к распространению. Сегодня аналогичные студии созданы в разных городах России.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут подать заявку на участие в работе Центра общественного наблюдения на выборах Президента РФ.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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