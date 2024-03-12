Социальные участковые помогают нижегородцам голосовать на дому Общество

Участники регионального проекта "Социальный участковый" помогают нижегородцам, которые хотят проголосовать на выборах президента РФ на дому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Подобная форма взаимодействия была опробована в сентябре 2023 года на выборах губернатора Нижегородской области.

На данный момент в одном только Нижнем Новгороде во время поквартирного обхода социальные участковые получили около 1 тысячи заявок, которые были переданы в участковые избирательные комиссии. С подобными просьбами чаще всего обращаются люди преклонного возраста. Иногда заявки поступают от молодых матерей, которым не с кем оставить ребёнка.

93-летняя жительница Автозаводского района Анна Ивановна Балакина вместе с дочерью, стали одними из первых, к кому сегодня пришли представители участковой избирательной комиссии № 2302

По словам представителей УИК Автозаводского район, во время поквартирных обходов накануне выборов социальные участковые рассказывали людям об альтернативных способах голосования.

Отмечается, что УИК принимают заявки от желающих проголосовать на дому в течение всех трех дней выборов. Проголосовать таким способом можно в любой из дней голосования, но 17 марта — только до 14:00.

Оставить заявку можно по телефону в избирательную комиссию либо в информационный центр проекта "Социальный участковый" : 8-800-551-098-54.

Напомним, что проект "Социальный участковый" начала свою работу в Нижегородской области в марте 2023 года. Его реализация проходит в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Богородске и Арзамасе.

Ранее сообщалось, что социальные участковые консультируют жителей Нижнего Новгорода о проекте ФКГС.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области