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Общество

Социальные участковые консультируют жителей Нижнего Новгорода о проекте ФКГС

01 марта 2024 15:20  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые рассказывают жителям города об объектах, которые можно благоустроить в их районах в рамках проекта ”Формирование комфортной городской среды" национального проекта “Жилье и городская среда”. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам специалистов, чаще всего жителей интересует благоустройство дворов и территорий вокруг них.

В Московском районе Нижнего Новгорода социальные участковые вели разъяснительную работу среди жителей о предстоящем благоустройстве двух общественных пространств: в районе дома №1 по ул. Рябцева и на улице Левинка. На улице Рябцева будет благоустроен сквер, а на Левинке возведут мемориал в память о погибших в годы ВОВ. Именно за эти территории было отдано больше всего голосов во время рейтингового голосования за объекты благоустройства.

В 2023 году в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” в Московском районе облагородили общественное пространство по адресу: ул. Берёзовская, 100. На месте неухоженной территории разбили сквер, выложили плиткой дорожки, разместили лавочки и установили качели.

Напомним, что проект “Социальный участковый” начал свою работу в Нижегородской области в марте 2023 года. Его реализация проходит в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Богородске и Арзамасе. Узнать более подробно о проекте можно по телефону горячей линии : 8 (800) 551-08-54.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили лучших социальных участковых.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Нацпроект
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