Нижегородская область вошла в число лидеров по числу концессий с сфере обращения с ТКО Экономика

Фото: РЭО

Всё больше проектов в сфере обращения с отходами заключаются на основе концессионных соглашений, они уже занимают треть от всех концессий в России. Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает телеканал "360".

По его словам, в прошлом году из 65 концессий 21 пришлась на сферу ТКО, объём инвестиций по ним составил 51,9 млрд рублей.

"Это показывает, насколько популярной является отрасль обращения с отходами для государственно-частного партнёрства (ГЧП)", — отметил Денис Буцаев.

В этом году в сфере ТКО уже заключено семь инвестпроектов на 150 млрд рублей. На 2024–2025 год у РЭО заключено 53 концессионных соглашения на 135 млрд рублей, ещё 36 проектов прорабатываются.

Самые активные регионы — Нижегородская, Омская, Новосибирская, Челябинская, Иркутская, Рязанская, Курганская, Томская и Курская области, а также Башкортостан, Пермский край.

Одной из первых компаний, которые заключили концессионное соглашение для создания объекта ТКО, стало АО "Ситиматик".

Председатель совета директоров АО "Ситиматик" Cepгей Котляренко отметил, что компания рассматривает механизм ГЧП как один из наиболее эффективных инструментов для реализации проектов по обращению с отходами. "В его основе — взаимодействие заинтересованных и гарантирующих исполнение своих обязательств сторон", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.