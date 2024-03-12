Более 362 тысяч нижегородцев посетили избирательные участки по данным на 15.00 15 марта Общество

Фото: Александр Воложанин

Избирательная комиссия Нижегородской области сообщает, что по состоянию на 15.00 15 марта избирательные участки в регионе посетили 362 298 избирателей. Это 16,52% от числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках.

Наиболее высокая явка избирателей на 15.00 – 46,45% - отмечается в городском округе городе Саров.

Из 288 371 избирателя, включенного в список, голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 39,05% (проголосовало 112 597 человек).

На избирательных участках региона работают наблюдатели. Также ход выборов освещают представители 51 средства массовой информации. Аккредитацию для работы на избирательных участках в облизбиркоме получили 163 представителя как печатных СМИ, так и организаций телерадиовещания, информационных агентств и сетевых изданий.

Ранее сообщалось, что почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.