НГЛУ им. Н.А. Добролюбова проведет для школьников Олимпиаду по страноведению Общество

Региональная олимпиада по страноведению Великобритании и США для учащихся 9-11 классов пройдет в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова в 21 марта 2024 года, сообщает пресс-служба вуза.

Организует состязание кафедра английского языка и профессиональной коммуникации Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ.

Согласно сообщению, олимпиада пройдет в дистанционном формате. Участники получат задания на русском языке. Чтобы стать участником, до 18:00 20 марта необходимо пройти обязательную предварительную онлайн регистрацию В день проведения олимпиады, 21 марта в 16:00, участники получат доступ к тестовому заданию. За 30 минут необходимо будет пройти тест из 100 вопросов множественного выбора по истории и культуре Великобритании и США. Итоги подведут 28 марта.

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