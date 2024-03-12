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Культура и отдых

Северную башню Нижегородского кремля открыли для посещений

16 марта 2024 17:48  [1] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Северная башня Нижегородского кремля открылась для посетителей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, пока посещение возможно по предварительной записи только по "Пушкинской карте". Для всех желающих башню откроют в начале июня

Северная башня Нижегородского кремля стала пятым музеефицированным пространством крепости XVI века. В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода были открыты выставочные пространства в Дмитриевской и Никольской башнях, также обновились экспозиции в Ивановской и Зачатской.

Как отметил замгубернатора Олег Беркович, открытие музея в Северной башне это шаг в реализации концепции "Стрела времени", которая предполагает музеефикацию всего Нижегородского кремля и его адаптацию для посетителей.

По Кремлевской стене будет организован маршрут в хронологическом порядке с размещением в башнях и на стенах Кремля постоянных экспозиций, раскрывающих историю города через историю Кремля.

Во время ремонтно-реставрационных работ в Северной башне провели освещение и отопление. Заменили напольные покрытия, оконные и дверные проемы, а также установили новую мебель.

В разное время в Северной башне находились так называемые "вещи полиции". В середине XIX века в ней собирался разместить свою резиденцию император Николай I. В XIX и начале XX веков башню использовали воинские части. Во время ВОВ на Северной башне вскрыли кровлю и установили зенитные орудия. В начале 2000-х здесь разместился клуб исторической реконструкции "Хорт".

В рамках интерактивных программ посетителям предоставится возможность познакомиться с доспехами и вооружением разных эпох. Их можно будет примерить, потрогать и сделать фотографии. На одном из ярусов башни оборудовали зону для проведения мастер-классов. Здесь можно будет отчеканить монету, научиться плести кольчугу или сделать сувенир из кожи в средневековом стиле.

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Теги:
Кремль Музеи Экскурсия
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