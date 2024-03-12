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Общество

Жительница Ардатовского района выиграла автомобиль на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!"

16 марта 2024 19:18  [4] Общество

Фото: Кира Мишина

Жительница Ардатовского муниципального округа Елена стала обладателем легкового автомобиля по итогам второго этапа викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Елена правильно ответила на все вопросы викторины и выиграла новую "Ладу Весту".

В ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде 16 марта прошло торжественное вручение подарков викторины. По результатам второго этапа викторины обладателями подарков стали еще 255 жителей Нижегородской области. Всего за два дня в ней приняли участие порядка 25 тысяч человек.

Участниками викторины могут стать те, кто принял участие в рейтинговом голосовании за территории по проекту "Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда". В воскресенье 17 марта стартует третий этап.

О том, как принять участие в викторине, рассказывают волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды". Они работают на точках рейтингового голосования за объекты благоустройства рядом с избирательными участками. Подробности - на сайте викторины: https://v.golosza.ru/.

Ранее сообщалось, что житель Ленинского района выиграл "ГАЗель" на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО".

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