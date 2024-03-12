Артём Кавинов: "Приходите на выборы всей семьей" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Артём Кавинов вместе с супругой проголосовал на выборах Президента России. Они выбрали очный формат и пришли на избирательный участок.

"Сегодня важный для всех нас день. Решили с супругой не затягивать и проголосовать пораньше. Последние годы делаем это дистанционно, удобно. Но в Прощеное воскресенье знали, что будем в Нижнем, поэтому решили не изменять былым традициям", - отметил он.

По его словам, процесс голосования на избирательном участке проходит спокойно.

"Как и прежде, все очень доброжелательны. Безопасно, спокойно, порядок. Общественные наблюдатели, представители правоохранительных органов, волонтеры, СМИ – все заняты своим делом", - пояснил Артём Кавинов.

"Мой участок оказался "масленичным" – здесь песни, танцы, всех угощают блинами. На участке много голосующих с детьми. Да и погода располагает к прогулкам: все на улицу! Скорее гулять! Весна идет! Поэтому совмещайте приятное с полезным", - добавил депутат.

Как отметил Артём Кавинов, голосование за президента – событие важное для каждого.

"А сегодня, возможно, самое важное для каждого россиянина и не только! Найдите время, это недолго! Слишком серьезный момент, чтобы пройти мимо!", - призвал он.