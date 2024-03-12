Артём Кавинов: "Приходите на выборы всей семьей"

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В Нижнем Новгороде депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Артём Кавинов вместе с супругой проголосовал на выборах Президента России. Они выбрали очный формат и пришли на избирательный участок.
"Сегодня важный для всех нас день. Решили с супругой не затягивать и проголосовать пораньше. Последние годы делаем это дистанционно, удобно. Но в Прощеное воскресенье знали, что будем в Нижнем, поэтому решили не изменять былым традициям", - отметил он.
По его словам, процесс голосования на избирательном участке проходит спокойно.
"Как и прежде, все очень доброжелательны. Безопасно, спокойно, порядок. Общественные наблюдатели, представители правоохранительных органов, волонтеры, СМИ – все заняты своим делом", - пояснил Артём Кавинов.
"Мой участок оказался "масленичным" – здесь песни, танцы, всех угощают блинами. На участке много голосующих с детьми. Да и погода располагает к прогулкам: все на улицу! Скорее гулять! Весна идет! Поэтому совмещайте приятное с полезным", - добавил депутат.
Как отметил Артём Кавинов, голосование за президента – событие важное для каждого.
"А сегодня, возможно, самое важное для каждого россиянина и не только! Найдите время, это недолго! Слишком серьезный момент, чтобы пройти мимо!", - призвал он.
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