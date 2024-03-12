Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 18.00 составила 77,68% Политика

Явка избирателей в Нижегородской области к 18.00 17 марта составила 77,68%. Об этом сообщили в Избиркоме региона.

Участие в голосовании на выборах президента РФ уже приняли 1 932 275 нижегородцев.

В частности, на участках проголосовали 1 662 933 человека или 75,62% от общего числа избирателей в регионе.

При помощи механизма ДЭГ в регионе к 18.00 проголосовало 269,3 тыс. человек (93,4%).

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.