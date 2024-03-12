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Общество

Портал ДЭГ испытывает нагрузку из-за большого количества голосующих

15 марта 2024 10:12  [125] Общество

15 марта в 8:00 по местному времени открылись избирательные участки во всех уголках страны. В это же время на сайте vybory.gov.ru стартовало  дистанционное электронное голосование, в котором могут участвовать жители 28 регионов страны, включая Нижегородскую область. 

Как сообщили в Минцифры, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 900 тысяч граждан.

Первым принял участие в ДЭГ Камчатский край, к настоящему времени голосование идёт уже во всех часовых поясах.

Напомним, для участия в ДЭГ нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Такую форму голосования выбрали более 4 млн россиян, из них свыше 288 тысяч нижегородцев.

С помощью ДЭГ уже проголосовало более 20% всех зарегистрированных избирателей, и граждане активно продолжают делать свой выбор онлайн: за прошедший час более 200 тысяч пользователей отдали свои голоса.

В министерстве предупредили, что в связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку, о чём пользователям может приходить уведомление. Специалисты Минцифры рекомендуют зайти на портал позднее.

Напомним, участие в ДЭГ возможно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

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Теги:
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