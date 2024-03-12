"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
18 марта 2024 09:53  [102] Нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей
14 марта 2024 13:40  [987] Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения довоенного дома
14 марта 2024 12:55  [635] Труп женщины без головы обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области
13 марта 2024 11:47  [520] Работу нелегальной автозаправки пресекли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
13 марта 2024 11:14  [479] Иностранные граждане задержаны в Арзамасе за сбыт наркотиков
12 марта 2024 14:35  [1080] Возгорание на НПЗ в Кстове после атаки беспилотников ликвидировано
12 марта 2024 12:15  [536] Погоню с оружием устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в Нижнем Новгороде
12 марта 2024 10:31  [501] Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту гибели подростка
12 марта 2024 09:24  [704] Силы МЧС и пожарный поезд ликвидируют горение в промзоне Кстова после атаки БПЛА
12 марта 2024 07:07  [3057] Беспилотники атаковали "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове
Происшествия

Нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей

18 марта 2024 09:53  [102] Происшествия

30-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой популярной схемы обмана граждан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ему в мессенджере позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на него пытаются оформить кредит и обналичить полученную сумму.

Чтобы пресечь действия злоумышленников, мошенник убедил жертву самостоятельно оформить заем и перевести полученные деньги на якобы безопасный счёт. После того, как нижегородец перевёл мошенникам 459 тысяч рублей, "сотрудник банка" перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных.

В аналогичную ситуацию попал 48-летний житель Дзержинска. Ему позвонили сотрудники сотовой связи и под предлогом отмены сомнительных операций убедили его перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевший оформил кредит на сумму 1 млн рублей и перевел деньги аферистам. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Более 1 млн рублей потеряла 65-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода. По данным полицейских, женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются перевести с ее счета деньги в недружественную страну. В этой связи, лжеменеджер банка порекомендовал нижегородке установить мобильное приложение и перевести деньги через банкомат на безопасный счет. Пенсионерка последовала инструкциям, в результате чего лишилась своих накоплений в размере 1 188 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет.

Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".

Ранее сообщалось, что Телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных  мошенников и потеряла 3 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
09 марта 2024 10:55  [812] Телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей
01 марта 2024 13:21  [903] Телефонные мошенники обманули молодую пару в Нижнем Новгороде на 3 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph