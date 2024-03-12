Нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей

30-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой популярной схемы обмана граждан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ему в мессенджере позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на него пытаются оформить кредит и обналичить полученную сумму.
Чтобы пресечь действия злоумышленников, мошенник убедил жертву самостоятельно оформить заем и перевести полученные деньги на якобы безопасный счёт. После того, как нижегородец перевёл мошенникам 459 тысяч рублей, "сотрудник банка" перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных.
В аналогичную ситуацию попал 48-летний житель Дзержинска. Ему позвонили сотрудники сотовой связи и под предлогом отмены сомнительных операций убедили его перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевший оформил кредит на сумму 1 млн рублей и перевел деньги аферистам. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.
Более 1 млн рублей потеряла 65-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода. По данным полицейских, женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются перевести с ее счета деньги в недружественную страну. В этой связи, лжеменеджер банка порекомендовал нижегородке установить мобильное приложение и перевести деньги через банкомат на безопасный счет. Пенсионерка последовала инструкциям, в результате чего лишилась своих накоплений в размере 1 188 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет.Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".
Ранее сообщалось, что Телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.
Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.
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