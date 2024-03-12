Нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей Происшествия

30-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой популярной схемы обмана граждан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ему в мессенджере позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на него пытаются оформить кредит и обналичить полученную сумму.

Чтобы пресечь действия злоумышленников, мошенник убедил жертву самостоятельно оформить заем и перевести полученные деньги на якобы безопасный счёт. После того, как нижегородец перевёл мошенникам 459 тысяч рублей, "сотрудник банка" перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных.

В аналогичную ситуацию попал 48-летний житель Дзержинска. Ему позвонили сотрудники сотовой связи и под предлогом отмены сомнительных операций убедили его перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевший оформил кредит на сумму 1 млн рублей и перевел деньги аферистам. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Более 1 млн рублей потеряла 65-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода. По данным полицейских, женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются перевести с ее счета деньги в недружественную страну. В этой связи, лжеменеджер банка порекомендовал нижегородке установить мобильное приложение и перевести деньги через банкомат на безопасный счет. Пенсионерка последовала инструкциям, в результате чего лишилась своих накоплений в размере 1 188 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет.

Ранее сообщалось, что Телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.