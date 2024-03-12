Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в ТРЦ Нижегородской области Общество

Всемирный день прав потребителей отмечается 15 марта. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Нижегородской области, в этом году девизом ведомства стало название "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей".

Мероприятия, организованные в рамках Всемирного дня прав потребителей, направлены на осуществление комплексного подхода к обеспечению эффективной защиты прав российских потребителей от рисков, связанных с использованием платформ, управляемых искусственным интеллектом.

В этой связи 20 марта специалисты Управления Роспотребнадзора проведут консультации потребителей в торговых центрах Нижегородской области.

- г. Городец ул. Пролетарская д.9 ТЦ "Китеж" с 11:00 до 13:00

- г. Дзержинск пр. Чкалова, д. 23 ТЦ "Юбилейный" с 14:00 до 16:00;

- г. Кстово пл. Ленина, д. 5А ТЦ "Пирамида" с 11:00 до 14:00;

- г. Лысково ул. Мичурина д. 56А "Торговый центр" с 10:00 до 12:00;

- г. Сергач ул. Свердлова д. 63 "Кристалл" с 10:00 до 12:00;

- г. Арзамас ул. Калинина д. 46 "Омега" с 10:00 до 12:00;

- г. Балахна ул. Лесопильная, д. 1 ТЦ "Галактика" с 15:00 до 17:00;

- г. Выкса ул. Красные Зори д. 30 ТЦ "Красные зори" с 13:00 до 15:00;

- р.п Шатки ул. Федеративная д. 2 ТЦ "Джем" с 14:00 до 16:00;

- г. Семенов ул. Коммунистов, д. 16 ТЦ "Plaza" с 11:00 до 13:00;

- г. Павлово ул. Коммунистическая, 10 ТЦ "АШАН" с 10:00 до 12:00;

- г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22 ТЦ "Шахунский" с 10:00 до 12:00;

- г. Н. Новгород ул. Б. Покровская д. 82 ТРК "НЕБО" с 11:00 до 13:00.

- г. Н. Новгород ул. Плотникова, д. 3 ТЦ "Перекресток" с 10:00 до 12:00;

- г. Н. Новгород ул. Тургайская, д. 1 Гипермаркет "Максидом" с 14:00 до 16:00;

- г. Н. Новгород Московское шоссе д. 12 ТРЦ "РИО" с 10:00 до 12:00;

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде