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Общество

Специалисты Роспотребнадзора проведут консультации в ТРЦ Нижегородской области

18 марта 2024 11:38  [95] Общество

Всемирный день прав потребителей отмечается 15 марта. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Нижегородской области, в этом году девизом ведомства стало название "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей".

Мероприятия, организованные в рамках Всемирного дня прав потребителей, направлены на осуществление комплексного подхода к обеспечению эффективной защиты прав российских потребителей от рисков, связанных с использованием платформ, управляемых искусственным интеллектом.

В этой связи 20 марта специалисты Управления Роспотребнадзора проведут консультации потребителей в торговых центрах Нижегородской области.

- г. Городец ул. Пролетарская д.9 ТЦ "Китеж" с 11:00 до 13:00
- г. Дзержинск пр. Чкалова, д. 23 ТЦ "Юбилейный" с 14:00 до 16:00;
- г. Кстово пл. Ленина, д. 5А ТЦ "Пирамида" с 11:00 до 14:00;
- г. Лысково ул. Мичурина д. 56А "Торговый центр" с 10:00 до 12:00;
- г. Сергач ул. Свердлова д. 63 "Кристалл" с 10:00 до 12:00;
- г. Арзамас ул. Калинина д. 46 "Омега" с 10:00 до 12:00;
- г. Балахна ул. Лесопильная, д. 1 ТЦ "Галактика"  с 15:00 до 17:00;
- г. Выкса ул. Красные Зори д. 30 ТЦ "Красные зори" с 13:00 до 15:00;
- р.п Шатки ул. Федеративная д. 2  ТЦ "Джем" с 14:00 до 16:00;
- г. Семенов ул. Коммунистов, д. 16 ТЦ "Plaza" с 11:00 до 13:00;
- г. Павлово ул. Коммунистическая, 10 ТЦ "АШАН"  с 10:00 до 12:00;
- г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22 ТЦ "Шахунский" с 10:00 до 12:00;
- г. Н. Новгород ул. Б. Покровская д. 82 ТРК "НЕБО" с 11:00 до 13:00.
- г. Н. Новгород  ул. Плотникова, д. 3 ТЦ "Перекресток" с 10:00 до 12:00;
-  г. Н. Новгород  ул. Тургайская, д. 1 Гипермаркет "Максидом" с 14:00 до 16:00;
- г. Н. Новгород Московское шоссе д. 12 ТРЦ "РИО" с 10:00 до 12:00;

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде

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Теги:
Роспотребнадзор
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