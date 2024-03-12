Пригородные поезда перевезли более 2 млн нижегородцев за два месяца 2024 года Общество

Услугами "Городских электричек", которые курсируют в Нижнем Новгороде, за 2 месяца 2024 года воспользовались 250 тысяч пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В общей сложности за январь-февраль пригородные поезда в границах Нижегородской области перевезли более 2 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем в 2023 году.

На ГЖД в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров отправились со станций: Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семёнов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

Напомним, что две дополнительные пары электричек запустят на время ремонта Борского моста.

Ранее сообщалось, что ГЖД усилила работу по очистке пассажирских платформ от снега.

Кроме того сообщалось, что новая система навигации появится на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

С 2013 года в Нижнем Новгороде реализуется проект "Городская электричка", призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города.

Маршруты проходят по трём линиям: Сормовская -1 (Нижний Новгород-Московский — Дубравная, 11 станций), Сормовская-2 (Починки — Варя, 4 станции), Приокская (Нижний Новгород-Московский – Проспект Гагарина, 13 станций).

Остановочные пункты "Городской электрички" расположены в местах пересечения с городскими автомобильными магистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

Напомним, что в конце декабря Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка. Строительство соединительного железнодорожного пути на данном участке является одним из этапов реализации проекта по запуску электричек на направлении Мыза – Кстово. Запуск запланирован на 2025 год.