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Происшествия

Готовившей поджог УИК дзержинке будет назначена психиатрическая экспертиза

18 марта 2024 14:35  [118] Происшествия

Во нескольких регионах России в ходе выборов президента были зафиксированы попытки устроить провокации: по указаниям ЦИПСО граждане обливали урны зелёнкой, где-то пытались даже поджечь урны.

Так, по информации телеканала "360", всего по стране правоохранительные органы составили 155 административных протоколов и возбудили 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.

В частности, в Дзержинске 16 марта, председатель УИК №987 услышала телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями. Члены комиссии остановили женщину, а сотрудник полиции, который дежурил на месте, вызвал оперативников, которые увезли задержанную в УМВД по Дзержинску для выяснения всех обстоятельств.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, при досмотре задержанной полицейские изъяли 16-залповый фейерверк, зажигалку и сотовый телефон.

Задержанная 45-летняя местная жительница сообщила, что ранее она взяла кредит на сумму 1 млн рублей и перевела деньги мошенникам. Недавно ей позвонил мужчина и сказал, что может помочь с возвратом ранее похищенных денежных средств. Дня этого нужно 16 марта прийти на избирательный участок и поджечь фейерверк. Женщина согласилась выполнить указания злоумышленника.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за покушение на хулиганство.

В полиции уточнили, что у женщины имеется ментальное заболевания, в связи с чем она и в дальнейшем может совершать противоправные действия под влиянием третьих лиц. По этой причине принято решение о ходатайстве перед судом о продлении срока задержания фигурантки в связи с необходимостью проведения амбулаторной психиатрической экспертизы для принятия дальнейших решений по делу.

Ранее в Дзержинске также произошла неудачная попытка запустить видео с фейковым вбросом, которое оперативно было опровергнуто.

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