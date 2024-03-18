XXVII Областной фестиваль фотографии откроется в Нижнем Новгороде 20 марта Культура и отдых

Фото: Приятелева Анна, Ана Агапова,Чернова Елизавета

В Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 20 марта в 16.00 откроется XXVII Областной фестиваль фотографии. Как сообщает пресс-служба музея, на открытии будут подведены итоги фотоконкурса и пройдет награждение победителей.

Отметим, что фестиваль проходит в Нижнем Новгороде ежегодно. В нем могут принять участие как профессиональные фотографы, так любители.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: дети до 13 лет включительно, подростки от 14 до 17 лет включительно и взрослые старше 18 лет.

В рамках фестиваля пройдут не только областной конкурс фотографов и итоговая выставка, но и мастер-классы, лекции по теории и практике фотографии.

В этом году на фестиваль свои работы представили авторы из Нижнего Новгорода, Павлова, Кстова, Выксы, Городца, п. Ветлужский, Сарова, Дзержинска, Москвы и Московской области, Самары, Казани, Сургута, Тольятти, Кирова, Борисова (Республика Беларусь).

В итоговую экспозицию вошло около 200 фотографий 63 авторов. На выставке можно увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, анималистическую фотографию, жанровые и репортажные снимки.

Выставка будет работать с 21 марта по 14 апреля. (6+)

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