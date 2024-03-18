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Общество

Нижегородская область заняла 33 место по уровню отраслевых зарплат

18 марта 2024 16:19  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 33 место среди регионов России по уровню отраслевых зарплат в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Самой "хлебной" отраслью в нашем регионе является научная деятельность, средняя зарплата в которой составляет около 88 тысяч рублей.

Соседняя Республика Чувашия находится на 60 месте по уровню отраслевых зарплат. Здесь самой прибыльной отраслью является IT и связь, где специалисты получают в среднем 66 тысяч рублей.

При этом самая высокая зарплата в России у московских финансистов - в среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем местах идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа с зарплатами в 232 и 220 тысяч рублей соответственно.

Последнюю строчку рейтинга занимают госслужащие из Калмыкии - их доход составляет около 47 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2023 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Главной проблемой для него стало исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат.

"Номинальные зарплаты в среднем по стране за 2023 год выросли на 14,1% до 64,1 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ), а уровень безработицы в конце года составил лишь 2,9%", - говорится в исследовании.

Напомним, реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.

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Теги:
Деньги Зарплата
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