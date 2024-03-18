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Экономика

Село Богородское газифицировали в Сергачском районе Нижегородской области

18 марта 2024 16:53  [60] Экономика

Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Газопроводы высокого и низкого давления ввели в эксплуатацию в селе Богородское в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Общая протяженностью газовых сетей составляет 2 км. Для обеспечения надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа.

В мероприятии по запуску газа приняли участие глава МСУ Сергачского округа региона Олег Радаев, и.о. гендиректора ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин, и.о. гендиректора АО "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород" Андрей Горбенко.

"Село Богородское разделено оврагом. Часть села газифицировали около 20 лет назад, а благодаря догазификации появилась возможность провести сетевой газ в другую часть поселения. Это позволяет газифицировать 58 домов, к сетевому газу подключен первый потребитель. С жителями села уже заключено 15 договоров. Прием заявок продолжается", - сообщил Андрей Каширин.

С жителями Сергачского округа Нижегородской области на данный момент заключено 349 договоров на догазификацию, из которых 300 исполнено – сети доведены до границ земельных участков.

Напомним, почти 10 тысяч нижегородских домовладений в 2023 году получили газ по программе догазификации.

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Теги:
Газоснабжение Газпром
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