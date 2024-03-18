Аварийный дом снесут на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде в мае

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Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса аварийного дома №46 литера А по улице Героя Фильченкова. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит до 10 мая снести аварийный, расселенный дом и на этом месте посеять газон.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 806 тысяч рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Заявки принимаются до 19 марта.
Двухэтажный дом №46 литера А по улице Героя Фильченкова был построен в 1916 году.
Напомним, режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения довоенного дома.
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