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Общество

Аварийный дом снесут на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде в мае

18 марта 2024 17:29  [110] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса аварийного дома №46 литера А по улице Героя Фильченкова. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до 10 мая снести аварийный, расселенный дом и на этом месте посеять газон.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 806 тысяч рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Заявки принимаются до 19 марта.

Двухэтажный дом №46 литера А по улице Героя Фильченкова был построен в 1916 году.

Напомним, режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения довоенного дома.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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