Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Кириллом Ворониным Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продлил контракт с форвардом Кириллом Ворониным. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Согласно информации, новое соглашение действует до 30 апреля 2026 года.

30-летний нападающий играет в системе "Торпедо" с 2022 года. За два минувших сезона (65/66 игр) по системе гол+пас он заработал 54 очка: забил 20 голов и стал автором 34 ассистов.

Стоит отметить, что это первое продление контракта с игроками в текущем году. При этом, в январе правительство Нижегородской области продлило контракт с главным тренером ХК "Торпедо" Игорем Ларионовым ещё на три года.

В декабре клуб подписал 18-летнего Никиту Артамонова.