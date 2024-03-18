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Спорт

Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Кириллом Ворониным

18 марта 2024 17:30  [125] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продлил контракт с форвардом Кириллом Ворониным. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Согласно информации, новое соглашение действует до 30 апреля 2026 года.

30-летний нападающий играет в системе "Торпедо" с 2022 года. За два минувших сезона (65/66 игр) по системе гол+пас он заработал 54 очка: забил 20 голов и стал автором 34 ассистов.

Стоит отметить, что это первое продление контракта с игроками в текущем году. При этом, в январе правительство Нижегородской области продлило контракт с главным тренером ХК "Торпедо" Игорем Ларионовым ещё на три года. 

В декабре клуб подписал 18-летнего Никиту Артамонова.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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