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Общество

Перевозки пассажиров на "Ласточках" в нижегородском направлении выросли на 13%

18 марта 2024 18:11  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скоростные поезда "Ласточка" в сообщении с Нижним Новгородом перевезли более 578 тысяч пассажиров за январь-февраль этого года, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Так, по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 542 тысяч пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 26 тысяч пассажиров.

С 1 июня 2023 года между Нижним Новгородом и Иваново ежедневно начал курсировать новый скоростной поезд "Ласточка" № 741/742.

За два месяца 2024 года по этому маршруту было перевезено почти 10 тысяч пассажиров.

Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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