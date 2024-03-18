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Общество

Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге

19 марта 2024 10:13  [131] Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Нижегородская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта на реке Волга в Лысковском районе Нижегородской области.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, было установлено, что около города Лысково и поселка Макарьево функционирует переправа пассажиров на судне на воздушной подушке.

Проверка показала, что пассажирские перевозки осуществляются без лицензии, а у судоводителя нет удостоверения на право управления маломерным судном. Подобные обстоятельства создают угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров.

В этой связи Нижегородским транспортным прокурором организатору перевозок внесено представление. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по осуществлению деятельности без специального разрешения. Материалы дела направлены в Лысковский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Помимо этого, в отношении судоводителя возбуждено административное дело из-за управления маломерным судном без удостоверения на право управления.

Транспортная прокуратура региона взяла на контроль устранение нарушений.

Ранее сообщали, что транспортная прокуратура закрыла незаконную ледовую переправу на реке Ветлуга.

 

 

 

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Теги:
Лысковский район Прокуратура Река
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