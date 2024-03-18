Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге

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Нижегородская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта на реке Волга в Лысковском районе Нижегородской области.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, было установлено, что около города Лысково и поселка Макарьево функционирует переправа пассажиров на судне на воздушной подушке.
Проверка показала, что пассажирские перевозки осуществляются без лицензии, а у судоводителя нет удостоверения на право управления маломерным судном. Подобные обстоятельства создают угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров.
В этой связи Нижегородским транспортным прокурором организатору перевозок внесено представление. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по осуществлению деятельности без специального разрешения. Материалы дела направлены в Лысковский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
Помимо этого, в отношении судоводителя возбуждено административное дело из-за управления маломерным судном без удостоверения на право управления.
Транспортная прокуратура региона взяла на контроль устранение нарушений.
Ранее сообщали, что транспортная прокуратура закрыла незаконную ледовую переправу на реке Ветлуга.
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