Транспортная прокуратура закрыла незаконную ледовую переправу на реке Ветлуга

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Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при организации ледовых переправ. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
На территории Ветлужского района около деревни Алешиха действует ледовый путь через реку Ветлуга, который не имеет разрешение на эксплуатацию и не состоит на учете в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Должностные лица администрации Ветлужского муниципального округа не следят за местом возможного выезда автотранспорта на лед и не препятствуют деятельности незаконной переправы. Подобные обстоятельства несут угрозу жизни и здоровью граждан и могут повлечь повреждение или утрату имущества, подчеркнули в ведомстве.
Главе администрации Ветлужского муниципального округа внесено представление. Незаконная ледовая переправа закрыта.Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием сухогруза на Волге.
Также сообщалось, что проводится проверка по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода
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