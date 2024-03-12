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Общество

Транспортная прокуратура закрыла незаконную ледовую переправу на реке Ветлуга

15 марта 2024 13:12  [110] Общество

Фото: МЧС, архив

Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при организации ледовых переправ. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На территории Ветлужского района около деревни Алешиха действует ледовый путь через реку Ветлуга, который не имеет разрешение на эксплуатацию и не состоит на учете в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Должностные лица администрации Ветлужского муниципального округа не следят за местом возможного выезда автотранспорта на лед и не препятствуют деятельности незаконной переправы. Подобные обстоятельства несут угрозу жизни и здоровью граждан и могут повлечь повреждение или утрату имущества, подчеркнули в ведомстве.

Главе администрации Ветлужского муниципального округа внесено представление. Незаконная ледовая переправа закрыта.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием сухогруза на Волге.

Также сообщалось, что проводится проверка по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода

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Теги:
Ветлужский район Прокуратура Река
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