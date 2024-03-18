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Спорт

Серебро и бронзу завоевали нижегородцы на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

19 марта 2024 10:29  [98] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанники нижегородской спортивной школы "Олимп" на Всероссийских соревнованиях "Патриот" по тхэквондо в Москве стали обладателями одной серебряной и двух бронзовых медалей. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Серебряную награду в программе "пхумсэ –фристайл" получил Артем Холодов. В программе "тройки – юноши" третье призовое место досталось Артему Холодову, Ярославу Куцевалову и Ефиму Кривдину , а также Лере Блаженковой  - в программе "пхумсэ –фристайл".

Ранее сообщалось, что нижегородка стала бронзовым призером на Международном шахматном турнире в Минске.

Также сообщалось, что нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи.

Кроме того, сообщалось, что юные нижегородские каратисты завоевали медали "Открытого Кубка Сэйкен".

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Теги:
Медали Соревнования Спорт
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