Нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи

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Воспитанники нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали золотые и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Золотая награда досталась Алексею Худякову. В состязании среди мужчин он дальше всех метнул свой снаряд – 61.68 м.
В метании молота среди юниоров до 23 лет бронзовую медаль получил Александр Мухортов. Ему удалось метнуть молот на 60.63 м. В категории юниоры до 20 лет в метании диска третье место занял Иван Коптюх. Его достижение - 46.99 м.
Ранее сообщалось, что нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград
Также сообщалось, что ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф.
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