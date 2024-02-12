Нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи Спорт

Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Воспитанники нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали золотые и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Золотая награда досталась Алексею Худякову. В состязании среди мужчин он дальше всех метнул свой снаряд – 61.68 м.

В метании молота среди юниоров до 23 лет бронзовую медаль получил Александр Мухортов. Ему удалось метнуть молот на 60.63 м. В категории юниоры до 20 лет в метании диска третье место занял Иван Коптюх. Его достижение - 46.99 м.

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