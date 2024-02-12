Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
11 марта 2024 13:01  [92] Нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи
10 марта 2024 11:34  [385] ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф
07 марта 2024 16:11  [593] Нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград
07 марта 2024 15:47  [560] Эн+ ждёт нижегородцев на спортивном фестивале "На лыжи!" уже в это воскресенье
07 марта 2024 10:55  [574] Спортивный центр построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
06 марта 2024 09:10  [384] Семейный фестиваль "На лыжи!" - 10 марта в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 10:52  [531] "ЛУКОЙЛ" поддержал турнир по тайскому боксу
04 марта 2024 18:42  [486] Более 108 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области
04 марта 2024 13:58  [458] Фестиваль спорта "На лыжи!" от Эн+ стартует во второй раз в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 09:46  [510] "Торпедо" уступило "СКА" во втором матче серии Кубка Гагарина
Спорт

Нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи

11 марта 2024 13:01  [92] Спорт

Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Воспитанники нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали золотые и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Золотая награда досталась Алексею Худякову. В состязании среди мужчин он дальше всех метнул свой снаряд – 61.68 м.

В метании молота среди юниоров до 23 лет бронзовую медаль получил Александр Мухортов. Ему удалось метнуть молот на 60.63 м. В категории юниоры до 20 лет в метании диска третье место занял Иван Коптюх. Его достижение - 46.99 м.

Ранее сообщалось, что нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград

Также сообщалось, что ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Победа Спорт Спортивная школа
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2024 11:34  [385] ХК "Торпедо" уступил СКА в борьбе за выход в 1/4 финала плей-оф
07 марта 2024 16:11  [593] Нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph