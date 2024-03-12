Нижегородка стала бронзовым призером на Международном шахматном турнире в Минске

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Воспитанница нижегородской спортивной школы №9 Екатерина Гольцева стала обладательницей бронзовой медали на Международном шахматном фестивале “Аэрофлот Опен 2024” . Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
В основном турнире участвовало 142 спортсмена из 12 стран мира. Этап Детского Кубка России собрал 329 юных шахматистов.
Набрав 4,5 очка из 9 возможных, Екатерина Гольцева стала третьей среди женщин. Это позволило ей выполнить балл женского международного гроссмейстера.Тренируется спортсменка под руководством мамы – Светланы Вифлеемской.
Одновременно с международным открытым турниром прошел этап Детского Кубка России – ”Аэрофлот Опен – Дети”. В соревнованиях среди девочек до 13 лет выступали нижегородки - сестры Завиваевы Кристина и Ангелина. Кристина набрала 6 очков, Ангелина - 3,5 очка.
Напомним, в феврале этого года нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева стала чемпионкой России
Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года Екатерина заняла третье место на Чемпионате России по быстрым шахматам среди женщин.
Кроме того, сообщалось, что в 2018 году юная нижегородка впервые в истории завоевала призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам.
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