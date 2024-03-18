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Общество

Трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова начнут менять 20 марта

19 марта 2024 11:14  [45] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замена трамвайных путей на перекрестке улиц Нартова и Бекетова в Нижнем Новгороде начнется 20 марта. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

Подрядчик выполнит замену сложного участка путей, который входит в состав проезжей части. Из-за интенсивного движения транспорта на этом участке дорог ремонт будет организован так, что полностью автомобильное движение перекрывать не будут. Транспорт пустят по суженной проезжей части.

По предварительной информации, на время ремонтных работ (а это почти два месяца)  движение трамвая № 19 будет полностью остановлено. В это время пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами А-28, А-36, А-62, А-80, Т-82.

Помимо этого, продолжается замена трамвайных путей на участке от улицы Бекетова до площади Лядова. Здесь работы выполнены на 90%. В настоящее время на данном участке идет укладка открытой рельсошпальной решетки и монолитных плит. Одновременно с этим ведется устройство контактной сети: установка опор и протяжка контактного провода. Данные работы выполнены на 60%. Работы на этих двух участках синхронизированы. Планируется, что движение трамваев на всем участке маршрута № 5 от Мызы до ул. Маслякова запустят к началу лета.

Напомним, что работы на трамвайных путях ведутся в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде ООО "Экологические проекты" (дочерняя организация Корпорации развития Нижегородской области). В рамках реализации проекта планируется закупить 170 новых трамваев — 144 односекционных и 26 трехсекционных, а также заменить 149 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три депо.

Ранее сообщалось, что движение трамваев в Сормове возобновили 13 марта.

 

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспорт
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