Нижегородский опыт госуправления на основе данных и ИИ представили на выставке "Россия" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов представил опыт Нижегородской области в рамках панельной дискуссии "Госуправление на основе данных и искусственного интеллекта" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Синелобов на выставке рассказал о построении системы управления областью на основе данных на базе платформы "Умный регион".

"Умный регион" включает в себя платформу управления муниципалитетом и информационно-аналитическую систему ситуационного центра. Всего в платформе управления муниципалитетом шесть модулей, в частности, модуль "Городские проблемы", куда поступают обращения и жалобы жителей, модуль "Уборка города" - с картографической информацией и ежедневным графиком уборки дорог и дворов.

"Цифровизация городского хозяйства – важнейшая задача для удобства управления муниципалитетами и для комфортного проживания в них. В планах внедрить новые модули "Умного региона": диспетчеризация коммунальной техники, мониторинг сетей ресурсоснабажающих и других организаций", - подчеркнул Синелобов.

Министр также уделил особое внимание практическому опыту Нижегородской области по использованию искусственного интеллекта в госуправлении.

"Решения нижегородских разработчиков уже используются в обеспечении общественной безопасности, для контроля качества работы операторов контакт-центров, в комплексах фиксации нарушений ПДД", - добавил Александр Синелобов.

Напомним, искусственный интеллект для контроля ситуации на дорогах разрабатывают в Нижегородской области.