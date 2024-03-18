Первые в России сухогрузы проекта RSC80 заложили на "Окской судоверфи" в Навашине Экономика

Фото: АО "Окская судоверфь"

Закладка первых в России сухогрузов проекта RSC80 прошла на стапельном участке АО "Окская судоверфь" в городе Навашино в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте судостроительного предприятия.

Все четыре сухогруза серии строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" для ООО "Балтийская судоходная компания".

Контракт на строительство судов был подписан в июне 2023 года. Сухогрузы планируется передать заказчику одной партией, после чего в 2026 году они приступят к работе.

"Новые сухогрузы предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20-ти и 40-ка футовых контейнеров, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля и опасных грузов", - пояснили представители судоверфи.

СПРАВКА:

Длина сухогруза проекта RSC80 составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, осадка в море - 5,56 метра, а в реке - 3,6 метра. Вместимость грузовых трюмов составляет 12 600 кубометров. Суда могут перевозить 521 контейнер по морю, а по реке – 419. Сухогруз способен развивать скорость до 10 узлов.

Напомним, теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году.