Теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году Культура и отдых

Фото: компания «Водоходъ»

Строящийся на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" совершит свою первую навигацию в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба судоходной компании "Водоходъ".

В первую навигацию теплоход совершит всего 13 круизов.

Первый круиз после спуска на воду теплоход "Николай Жарков" совершит по маршруту "Поморское кольцо". Он пройдет по Белому морю через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.

"Второй круиз "Николай Жарков" совершит по Черному и Азовскому морям - из Москвы в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону в Сочи - и в обратном направлении с посещением Таганрога, порта Кавказ, Геленджика и Новороссийска", - говорится в сообщении.

Третий круиз лайнер выполнит с заходом в Каспийское море, где будет совершать остановки в Махачкале и Дербенте.

Напомним, что Николай Жарков скончался 15 апреля 2022 года. В честь него назвали одно из строящихся судов на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что пароход "Чичерин", построенный в Нижнем Новгороде 1899 году, поднимут со дна Азовского моря.