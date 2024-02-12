Теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году

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Строящийся на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" совершит свою первую навигацию в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба судоходной компании "Водоходъ".
В первую навигацию теплоход совершит всего 13 круизов.
Первый круиз после спуска на воду теплоход "Николай Жарков" совершит по маршруту "Поморское кольцо". Он пройдет по Белому морю через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.
"Второй круиз "Николай Жарков" совершит по Черному и Азовскому морям - из Москвы в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону в Сочи - и в обратном направлении с посещением Таганрога, порта Кавказ, Геленджика и Новороссийска", - говорится в сообщении.
Третий круиз лайнер выполнит с заходом в Каспийское море, где будет совершать остановки в Махачкале и Дербенте.
Напомним, что Николай Жарков скончался 15 апреля 2022 года. В честь него назвали одно из строящихся судов на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.
Также ранее сообщалось, что пароход "Чичерин", построенный в Нижнем Новгороде 1899 году, поднимут со дна Азовского моря.
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